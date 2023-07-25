



31% жителей Южного федерального округа в ближайшие два года хотят сократить использование наличных денег при покупки товаров и услуг. Из них 9% хотели бы полностью перейти на безналичный расчет. Больше половины (52%) не хотят менять свои привычки обращения с деньгами, а 7% даже планируют увеличить использование наличности в различных платежах. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в группу ВТБ).

Отвечая на открытый вопрос о предпочтительных способах оплаты товаров и услуг (можно было давать более одного варианта ответа), 82% назвали банковские карты, 46% наличные, 25% перевод по Системе быстрых платежей или карте, 15% бесконтактные платежи, в том числе по QR-коду.

Постоянно, каждый день платят наличными 21% опрошенных. Еще 31% платят наличными часто, несколько раз в неделю. Редко, время от времени, делают это 27% респондентов. 16% используют наличные, только если нельзя заплатить другим способом. Вообще не пользуются наличными деньгами 5%.

Безналичные расчеты становятся все более популярными. 48% респондентов в последние два года стали использовать наличные реже, чем раньше. 11% стали использовать их чаще. 25% использовали их часто раньше, используют и сейчас. 13% практически не пользовались наличными раньше, редко используют и сейчас.

*Опрос проведен 10-17 июля 2023 года среди 1000 респондентов во всех регионах России в городах с населением свыше 100 тысяч человек в возрасте 18-65 лет.