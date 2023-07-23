Сотрудники МЧС с биноклями заняли господствующие высоты в Волгограде









В Волгограде в связи с установившейся жарой и ветреной погодой усилили мониторинг противопожарной обстановки, передает V102.RU. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, в ходе рейдов с жителями проводят беседы на противопожарную тематику, разъясняют правила поведения с огнем на придомовых участках и территориях общего пользования. Кроме того, за обстановкой в городе следят сотрудники МЧС с выгодных позиций.













- В своей работе сотрудники МЧС России задействуют господствующие высоты Волгограда. С высоты открывается хороший обзор на город. Вооружившись биноклем можно просмотреть территорию полностью и увидеть дым, возгорание и даже установить виновных лиц, - сообщили в управлении.

По данным Волгоградского ЦГМС, на следующей неделе в регион вернется 35-градусная жара. Существенных осадков не ожидается.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области



