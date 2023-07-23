Сотрудники МЧС с биноклями заняли господствующие высоты в Волгограде

Общество 23.07.2023 20:08
0
23.07.2023 20:08
В Волгограде в связи с установившейся жарой и ветреной погодой усилили мониторинг противопожарной обстановки, передает V102.RU. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, в ходе рейдов с жителями проводят беседы на противопожарную тематику, разъясняют правила поведения с огнем на придомовых участках и территориях общего пользования. Кроме того, за обстановкой в городе следят сотрудники МЧС с выгодных позиций.
- В своей работе сотрудники МЧС России задействуют господствующие высоты Волгограда. С высоты открывается хороший обзор на город. Вооружившись биноклем можно просмотреть территорию полностью и увидеть дым, возгорание и даже установить виновных лиц, - сообщили в управлении.
По данным Волгоградского ЦГМС, на следующей неделе в регион вернется 35-градусная жара. Существенных осадков не ожидается.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области
В Волгоградской области простились с погибшим в зоне СВО бойцом ЧВК «Вагнер»23.07.2023 17:16
Общество 23.07.2023 17:16
Запрет на посещение лесов в Волгоградской области продлен до 12 августа23.07.2023 15:20
Общество 23.07.2023 15:20
Подсчитан нанесенный фашистами в годы ВОВ ущерб Сталинградской области23.07.2023 14:51
Общество 23.07.2023 14:51
«Почти 80% катастроф можно предотвратить»: врач рассказала, что нужно знать об инсульте для спасения жизни23.07.2023 14:05
Общество 23.07.2023 14:05
Сотрудники МЧС вручили волгоградским островитянам инструкции по спасению23.07.2023 08:25
Общество 23.07.2023 08:25
Грязевые ванны круглый год: жители улицы в Волгограде устали от принудительных «спа-процедур»23.07.2023 08:00
Общество 23.07.2023 08:00
Грозовые штормы прогнозируют в Волгоградской области до 24 июля22.07.2023 21:25
Общество 22.07.2023 21:25
В Волгограде приступают к ремонту пострадавшего от взрыва дома № 9 по ул.Титова22.07.2023 20:23
Общество 22.07.2023 20:23
Загажена и обкурена: волгоградцы просят винить в своей смерти «нехорошую» квартиру22.07.2023 19:26
Общество 22.07.2023 19:26
Разрушающийся мост в Волгоградской области спасают бутылками22.07.2023 17:50
Общество 22.07.2023 17:50
«Останемся без закруток»: в огородах волгоградцев на корню чернеют томаты22.07.2023 15:36
Общество 22.07.2023 15:36
ПСБ поздравляет Волжский с Днем города22.07.2023 15:12
Общество 22.07.2023 15:12
На Волгоград Арене прошел фестиваль вкусной еды22.07.2023 13:28
Общество 22.07.2023 13:28
Под Волгоградом полицейские оказали помощь в спасении раненой лошади22.07.2023 12:31
Общество 22.07.2023 12:31
«Они были символом любви»: в Волгоградской области уничтожают балку с краснокнижным лазоревым цветком22.07.2023 12:11
Общество 22.07.2023 12:11