За продление параллельного импорта выступают 65% жителей ЮФО





Большинство жителей Южного федерального округа отмечают повышение цен на продовольственные и непродовольственные товары за последний год при сохранении относительно неизменным или даже улучшении их качества и ассортимента. Больше половины поддерживают решение правительства продлить действие параллельного импорта. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

34% опрошенных полагают, что ассортимент продовольственных товаров в их регионах за последний год не изменился. По мнению 36%, он улучшился (28% считают, что значительно, 8% незначительно). Об ухудшении ассортимента продовольственных товаров заявили 18% (11% о незначительном, 7% о значительном).

Изменения цен на продовольствие за последний год не заметили 21%. По мнению 11%, цены снизились (4% - значительно, 7% - незначительно). При этом 68% заявили о повышении цен на продовольственные товары в их регионе за последний год (22% - о незначительном, 46% - о значительном).

Качество продовольствия за последний год не изменилось по мнению 44%. Изменения к лучшему отмечают 22% (8% незначительные, 14% значительные). По оценкам 34% респондентов качество продуктов за год ухудшилось (26% считают, что незначительно, 8% - значительно).

44% не заметили изменений в ассортименте непродовольственных товаров за последний год. По мнению 28% он улучшился (19% значительно, 9% незначительно). 28% полагают, что ассортимент непродовольственных товаров в их регионе за год ухудшился (15% незначительно, 13% значительно).

Только 21% не заметили изменения цен на непродовольственные товары за год. По мнению 12% цены снизились (4% значительно, 8% незначительно). 67% заявили, что цены повысились (29% незначительно, 38% значительно).

Изменений в качестве непродовольственных товаров за год не обнаружили 54% опрошенных. По мнению 14% качество улучшилось (9% значительно, 5% незначительно). 32% заявили об ухудшении качества непродовольственных товаров (18% незначительно, 14% значительно).

66% респондентов заметили исчезновение с рынка в своих регионах привычных иностранных товаров и брендов. Почти треть опрошенных (34%) не заметили этого.

55% положительно относятся к параллельному импорту товаров ушедших с российского рынка компаний (24% определенно положительно, 32% скорее положительно). Почти четверть (24%) негативно настроены к параллельному импорту (скорее отрицательно 18%, определенно отрицательно 6%). Каждый пятый респондент (21%) затруднился ответить на этот вопрос.

65% поддерживают решение правительства продлить параллельный импорт как минимум на год (32% определенно да, 33% скорее да). Против лишь 11% (6% скорее нет, 5% определенно нет). 25% затруднились с ответом.

*Опрос проведен 1-10 июля 2023 года среди 1000 респондентов во всех регионах России в городах с населением свыше 100 тысяч человек в возрасте 18-65 лет по репрезентативной выборке.