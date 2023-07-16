«Стрижепад» в самом разгаре: волгоградцев ради птиц просят повременить с ремонтом балконов









К середине лета в Волгоградской области все чаще находят выпавших из гнезд стрижат. На пути волгоградцев оказываются еще не научившиеся летать малыши и уже взрослые птицы. Что делать при встрече с беззащитным стрижонком? Чем накормить птенца? И почему любители птиц советуют горожанам повременить с ремонтами балконов? Ответы на эти вопросы собрали в материале ИА «Высота 102».

Волонтеры просят волгоградцев не проходить мимо оказавшейся на земле птицы. По их словам, в шумном и густонаселенном городе смертельная опасность грозит даже взрослым стрижам.

- «Стрижепад» начинается в мае и заканчивается в сентябре. Пик сезона приходится именно на первую половину июля. Упавшим стрижам обязательно нужна помощь, потому что просто так они никогда не оказывается на земле. Взрослая птица, к примеру, могла заболеть или получить травму. Причиной падения нередко становятся и погодные условия – жара, дождь, ветер, - рассказывает волгоградский волонтер Наталья Сидорова. – Настоящая катастрофа для всех стрижеспасов – ящики с птенцами, которые волгоградцы приносят нам после ремонтов окон, балконов и фасадов. Работая на разрыв, мы очень просим жителей повременить с обновлениями и сделать настил, чтобы птицы вернулись и спокойно докормили своих малышей. К сожалению, на уступки идут единицы. Людям намного проще передать птенцов в наши руки.

Волгоградцы, которые не смогли пройти мимо испуганной и трепыхающейся птицы, задаются вопросом - что делать дальше? В поисках ответа большинство горожан «гуляют» по просторам интернета, нередко попадая на статьи с вредными советами.

- К сожалению, о спасении и выкармливании стрижей нередко пишут дилетанты. По следам их публикаций можно составлять книгу вредных советов. Но цена ошибки велика – даже из-за одного неправильного кормления птица рискует стать инвалидом или погибнуть, - объясняет волгоградка. – Стриж – небесная птица, которая питается исключительно насекомыми. Ее кишечный тракт заточен только под эту пищу. Конечно, птенец с интересом откроет клювик и на что-то другое. Мне, например, часто говорят: «Он с большим удовольствием ел мясо». Да если вы ему дадите тот же пенопласт, он будет есть. Тем не менее, из-за отсутствия необходимых ферментов даже взрослый стриж не в силах переварить мясо. Этот кусочек будет разлагаться в организме и постепенно его отравлять. Поэтому для их выкармливания нужно покупать только насекомых – живых или замороженных. Сушеные и консервированные продукты подойдут ежикам, рептилиям, воронам в конце концов. Но не стрижам.

В «свободное плавание» окрепшую птицу советуют выпускать лишь после взвешивания. Слишком легкий или, напротив, тяжелый стриж рискует не полететь.

- Полетный вес – 38-42 грамма. Но на каждую птицу нужно смотреть индивидуально, - объясняет Наталья Сидорова. – Еще один важный критерий – полностью очищенное перо. Сначала оно развивается в трубочке, так называемом защитном чехле. Стриж не сможет улететь, пока полностью не счистит этот «чехольчик». Новичок может запутаться в подобных тонкостях, поэтому по-хорошему перед выпуском птицы стоит посоветоваться со специалистом.

Для первого полета после выкармливания Наталья советует выбирать большое поле или стадион в черте города. По её словам, в лесах птенец рискует стать легкой добычей хищных птиц.

- Стриж – городская птица, и выпускать ее лучше всего в городе. Для этого важно найти большую поляну или стадион. При этом рядом не должно быть ни строений, ни деревьев, ни линий электропередач, ни дорог. Это очень важно, потому что стриж взлетает, падая вниз. Он может растеряться и неожиданно сесть на дорогу. Итог, как вы понимаете, будет плачевным. Он также рискует не увернуться от линий электропередач, потому что еще не обладает столь хорошей маневренностью, - отмечает волгоградка. – Выпускать птицу лучше всего ближе к вечеру, так как хищные птицы обитают не только в лесах. К этому времени они будут более сытыми и менее активными. Выпускать птенца нужно, стоя на земле - ни в коем случае не подкидывая и не раскачивая. Птенец сам стартанет с ладони, если готов к полёту. Если же он не готов, останется сидеть на ладони или спланирует на землю. И уж тем более нельзя выпускать птенцов и взрослых птиц с высоты любого этажа, будь то балкон, окно или крыша. Не готовая к полету птица просто разобьется или получит тяжелые травмы.

И еще несколько важных советов для волгоградцев, решивших выкормить стрижа:

- Взрослую неистощенную птицу достаточно кормить три раза в день. А вот птенцам нужно питаться гораздо чаще – каждые 30 минут – два часа ( в зависимости от возраста).

- Спасенную птицу нельзя оставлять в клетке. Лучше подготовить для нее коробку, тазик или пластиковую переноску для грызунов. На дно советуют постелить мягкие подстилки, а сверху – выложить квадратики из бумажного полотенца или салфеток. Сверху коробку рекомендуют накрыть лёгкой москитной сеткой.

- Подрастающим стрижам нельзя летать по комнате и «гулять» на улице. Во время выкармливания птицу советуют не брать в руки без лишней необходимости.

Автор: Виктория Чумакова



