Общество

ЦГМС: в Волгоградской области ожидаются сильный шторм, град и ливни

Общество 15.07.2023 08:08
0
15.07.2023 08:08


В Волгоградской области синоптики прогнозируют значительное ухудшение погоды. Как сообщает V102.RU, уже сегодня, 15 июля, на регион обрушатся штормовой ветер, сильные дожди и град. 

— 15 июля по области небольшие дожди, местами сильные, возможны грозы и град. Ветер юго-западного направления местами с порывами до 18-23 м/с, а в отдельных районах и при грозах шквалы составят 23-28 м/с. Днем температура не поднимется выше +16...+21 °С, но местами воздух прогреется до +25 °С, — рассказали информагентству в Волгоградском ЦГМС. — Завтра, 16 июля, в регионе ожидаются кратковременные дожди, местами сильные с  грозой. Ветер северо-западный при грозах с порывами до 18-23 м/с. В ночные часы +12...+17 °С, днем +20...+25 °С.

В первый рабочий день, 17 июля, по области опять пройдут небольшие дожди с грозами. Ветер северо-западного направления, при грозах его скорость достигнет 15-20 м/с. В ночной период +12...+17 °С, в дневные часы до +20...+25 °С.

— В Волгограде сегодня, 15 июля, установится облачная с прояснениями погода. Днем в областной столице пройдет кратковременный дождь с грозой. Скорость юго-западного ветра при этом составит 15-20 м/с, а при грозе возможны порывы до 20-25 м/с. Ночью по городу  +18...+20 °С, днем +20...+22 °С, — добавили волгоградские прогнозисты. — В воскресенье, 16 июля, в городе-герое кратковременный дождь с грозой с северо-западным ветром 8-13 м/с. При грозе его порывы достигнут значений в 18-23 м/с. Ночью +14...+16 °С, днем +19...+21 °С.

Понедельник, 17 июля, в областном центре осадки маловероятны. Ветер северо-западного направления с порывами до 20 м/с. В ночные часы +14...+16 °С, после обеда +20...+22 °С.

По информации погодного сервиса Gismeteo, с 17 по 23 июля в Волгограде будет облачно и дождливо. Самым теплым днем на новой неделе станет воскресенье, 23 июля. Дневная температура в эти сутки поднимется до +31 °С. Самыми прохладными окажутся понедельник и среда. Столбики термометров днем не покажут выше +25 °С. Понедельник и среда принесут с собой дожди. 

Фото: архив ИА «Высота 102»  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
14.07.2023 21:34
Общество 14.07.2023 21:34
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2023 20:11
Общество 14.07.2023 20:11
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2023 20:03
Общество 14.07.2023 20:03
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.07.2023 18:44
Общество 14.07.2023 18:44
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.07.2023 17:25
Общество 14.07.2023 17:25
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2023 16:30
Общество 14.07.2023 16:30
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2023 15:45
Общество 14.07.2023 15:45
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2023 14:34
Общество 14.07.2023 14:34
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2023 13:52
Общество 14.07.2023 13:52
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.07.2023 11:18
Общество 14.07.2023 11:18
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2023 09:58
Общество 14.07.2023 09:58
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2023 09:41
Общество 14.07.2023 09:41
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2023 21:12
Общество 13.07.2023 21:12
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2023 19:48
Общество 13.07.2023 19:48
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2023 17:44
Общество 13.07.2023 17:44
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:43
Опубликована расшифровка переговоров. МАК назвал причину крушения вертолета «Ансат» в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:08
ЦГМС: в Волгоградской области ожидаются сильный шторм, град и ливниСмотреть фотографии
21:50
В Волгограде на 14-летнего подростка рухнуло сухое деревоСмотреть фотографии
21:34
В Волгограде 17 июля ограничат доступ на Мамаев курганСмотреть фотографии
20:11
«Отдыху конец»: детей из лагеря отправляют по домам после природного пожара под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:03
Волжский трубный завод провел торжества в честь Дня металлургаСмотреть фотографии
19:27
Три человека пострадали при неудачном обгоне в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:13
Угрозы, слезы и стихи. Семье Мелконян-Смбатян смягчили приговор по делу об убийстве риелтора в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:44
«Открытие Авто»: для «зумеров» внешний вид нового автомобиля важнее экономичностиСмотреть фотографии
17:55
РПН проверяет воздух после пожара у детского лагеря под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:25
Собчак показала во всей красе заваленный мусором поселок под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:30
«Отравление исключено»: доставленных из лагеря в больницу Волгограда детей выписывают после обследованияСмотреть фотографии
15:45
В Волгоградской области в ближайшие часы прогнозируют шторм, ливни и градСмотреть фотографии
15:13
Пропал в лесопарке. В Саратовской области всем миром искали 13-летнего подросткаСмотреть фотографии
15:04
В больницу Волгограда доставлены 12 детей из задымленного детского лагеряСмотреть фотографии
14:34
Турист из Майкопа штурмовал «Родину-мать» в Волгограде из-за тайного желанияСмотреть фотографииCмотреть видео
13:47
Локализован пожар у детского лагеря под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:49
Специалистов волгоградского филиала Tele2 отметили за достижения в развитии телекоммуникационной отраслиСмотреть фотографии
12:33
Задержанный в Волгограде за двойное убийство электромонтер дал показания: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:28
МЧС: под Волгоградом эвакуируют детский лагерь из-за природного пожараСмотреть фотографииCмотреть видео
11:18
В Волгограде нашли замену уволенным полицейским после видео с Анет СайСмотреть фотографии
11:12
В Волгограде задержали убийцу двоих рыбаков на СарпинскомСмотреть фотографии
10:47
В Волгоградской области «КамАЗ» сбил насмерть пешеходаСмотреть фотографии
10:30
С нефтебазы в Волгоградской области требуют 9 млн рублей за утечку топливаСмотреть фотографии
10:06
В Волгограде осужденным за мошенничество экс-чиновникам отказали в смягчении приговораСмотреть фотографии
09:58
Анет Сай записала видео с извинениями за скандальную поездку в машине ДПС в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:41
«Его видели на Водстрое»: в Волгограде исчез хромой мужчина с провалами в памятиСмотреть фотографии
08:10
Цена на капусту в Волгоградской области пошла на взлетСмотреть фотографии
07:35
Пьяный волгоградец во дворе дома целился в людей из пистолета: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
21:12
Два полковника полиции в Волгограде уволены после скандала с Анет СайСмотреть фотографии
 