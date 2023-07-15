ЦГМС: в Волгоградской области ожидаются сильный шторм, град и ливни

В Волгоградской области синоптики прогнозируют значительное ухудшение погоды. Как сообщает V102.RU, уже сегодня, 15 июля, на регион обрушатся штормовой ветер, сильные дожди и град.

— 15 июля по области небольшие дожди, местами сильные, возможны грозы и град. Ветер юго-западного направления местами с порывами до 18-23 м/с, а в отдельных районах и при грозах шквалы составят 23-28 м/с. Днем температура не поднимется выше +16...+21 °С, но местами воздух прогреется до +25 °С, — рассказали информагентству в Волгоградском ЦГМС. — Завтра, 16 июля, в регионе ожидаются кратковременные дожди, местами сильные с грозой. Ветер северо-западный при грозах с порывами до 18-23 м/с. В ночные часы +12...+17 °С, днем +20...+25 °С.

В первый рабочий день, 17 июля, по области опять пройдут небольшие дожди с грозами. Ветер северо-западного направления, при грозах его скорость достигнет 15-20 м/с. В ночной период +12...+17 °С, в дневные часы до +20...+25 °С.

— В Волгограде сегодня, 15 июля, установится облачная с прояснениями погода. Днем в областной столице пройдет кратковременный дождь с грозой. Скорость юго-западного ветра при этом составит 15-20 м/с, а при грозе возможны порывы до 20-25 м/с. Ночью по городу +18...+20 °С, днем +20...+22 °С, — добавили волгоградские прогнозисты. — В воскресенье, 16 июля, в городе-герое кратковременный дождь с грозой с северо-западным ветром 8-13 м/с. При грозе его порывы достигнут значений в 18-23 м/с. Ночью +14...+16 °С, днем +19...+21 °С.

Понедельник, 17 июля, в областном центре осадки маловероятны. Ветер северо-западного направления с порывами до 20 м/с. В ночные часы +14...+16 °С, после обеда +20...+22 °С.

По информации погодного сервиса Gismeteo, с 17 по 23 июля в Волгограде будет облачно и дождливо. Самым теплым днем на новой неделе станет воскресенье, 23 июля. Дневная температура в эти сутки поднимется до +31 °С. Самыми прохладными окажутся понедельник и среда. Столбики термометров днем не покажут выше +25 °С. Понедельник и среда принесут с собой дожди.

Фото: архив ИА «Высота 102»