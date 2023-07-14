Общество

В Волгоградской области в ближайшие часы прогнозируют шторм, ливни и град

Общество 14.07.2023 15:45
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14.07.2023 15:45


На Волгоградскую область надвигается непогода. Как сообщает V102.RU, в ближайшие часы прогнозируют шторм, ливни и град. 

— В период с 16.00 до 18.00 и до конца суток 14 июля, 15 июля, 16 июля, в отдельных районах Волгоградской области вероятны сильные дожди и ливни в сочетании с грозами, градом и шквалистым усилением ветра, — предупреждают жителей региона в ГУ МЧС России по Волгоградской области со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС.

Спасатели напоминают, что штормовой ветер может повредить линии электропередач, повалить деревья, повредить кровлю, нанести урон широкоформатным рекламным конструкциям, разрушить ветхие и слабо укрепленные конструкции. Сотрудники областного главка МЧС рекомендуют придерживаться простых правил безопасности: плотно закрывать окна в помещениях, отогнать автомобиль в гараж, а при его отсутствии поставить машину вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Если вы находитесь на улице, то определенно стоит обходить стороной рекламные щиты, шаткие строения и стройплощадки. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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