СК: в Волгограде ищут пропавшую 17 мая женщину без передних зубов

В Волгоградской области продолжаются поиски пропавшей в мае 48-летней жительницы Городищенского района. Как сообщает V102.RU, следствие, гарантируя анонимность, просит откликнуться очевидцев.
— Следователи СКР просят оказать содействие в розыске 48-летней Ларисы Викторовны Крысановой, которая 17 мая 2023 года примерно в 13.00 ушла из дома в хуторе Паньшино и до настоящего времени не вернулась, — пояснили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области. — В день исчезновения вероятнее всего была одета в сарафан-халат красного цвета и черные резиновые шлепки.
Приметы пропавшей:
на вид 50 лет
рост 165-170 сантиметров
среднее телосложение
волосы окрашены в красный цвет
стрижка каре
отсутствуют верхние передние зубы
имеется перекос губ на правую сторону
Если вы располагает информацией о возможном местонахождении или последнем месте пребывания Крысановой или лица, схожего по приметам с последней, просьба сообща по телефонам: 8(84468)3-38-44, 8(84468)3-38-81, либо по номеру 02.
Фото: СУ СКР по Волгоградской области
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