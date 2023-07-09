Общество

В 6 районах Волгограда в июле отключат горячую воду: список адресов

Общество 09.07.2023 16:09
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09.07.2023 16:09


Волгоградские коммунальщики продолжают подготовку к новому отопительному сезону. Как сообщает V102.RU, в июле под отключения подпадаю шесть районов Волгограда. Где-то привычных благ придется лишиться на пару дней, в то время, как по другим адресам жителей оставят без воды больше чем на неделю. 

«Высота 102» публикует список адресов на отключение: 

Тракторозаводский район 

с 17 по 19 июля 

улица Дзержинского, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 51а

улица Жолудева, 2, 4, 6, 8, 9а, 11а, 12, 14, 15а, 16, 18, 19а, 20, 20а, 36, 38

улица Дегтярева, 1, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 21, 23, 33, 35, 37, 51

улица Шурухина, 3, 5, 8, 18, 20, 24, 26, 32

улица Клименко, 7, 7а, 9, 11

проспект Ленина, 197, 197а, 199, 201, 203, 205, 209, 211, 213, 225, 227

улица Ополченская, 5, 7, 9, 11, 12, 20, 44, 69

улица Демьяна Бедного, 2а

улица Борьбы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 19

улица 95-й Гвардейской, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

улица Быкова, 4а

улица Рыкачева, 6, 14, 16, 22, 24

улица Баумана, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 16

улица Могилевича, 1, 3, 5, 7, 9, 11

улица Метростроевская, 3, 5, 7, 9, 11

улица Льговская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

улица Батова, 1, 3, 5, 9, 10

улица Луговского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11

улица Андреева, 13

улица Атласова, 16

улица Загорская, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13а

улица Салтыкова-Щедрина, 1, 5, 7

Краснооктябрьский район

с 11 по 13 июля 

улица Еременко, 42, 44, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70

улица 39-й Гвардейской, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 33

улица Рихарда Зорге, 38, 40, 42, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60

улица Репина, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 25 ,27, 62, 62а, 64, 66, 68, 70

улица Библиотечная, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

улица Вершинина 5, 7, 24

улица Алехина, 7/1, 7/2, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7

улица 4-х Связистов, 25а, 25б

улица Правды, 2, 4

улица Лермонтова, 30

улица Нестерова, 16, 16А

улица Высокая, 18а, 18б

улица Промышленная, 10

улица Новоремесленная, 13

с 12 по 14 июля

проспект Металлургов, 72, 74, 76, 78

улица Штеменко, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68

улица Еременко, 35

улица Титова, 36А, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

улица Триумфальная, 6, 7, 8, 9, 11,13, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 28

улица Бажова, 7, 9

улица Поддубного, 3, 15/1, 25, 27, 29, 31

улица Качалова, 48, 52

улица Аэрофлотская, 62

улица 40 домиков, 18

с 17 по 19 июля 

улица Ватутина, 8, 10, 12, 14

улица Тарифная, 21, 23, 25, 27, 29, 31

улица Курильская, 5, 7, 9

Центральный район 

с 11 по 24 июля 

улица Кубанская, 15, 15А

с 17 по 27 июля 

улица Рокоссовского, 24, 24а, 26, 28

улица Донецкая, 3, 5, 7, 14, 16а

улица Голубинская, 8

улица Новороссийская, 5, 11

улица Кубанская, 17

с 24 по 26 июля 

проспект Ленина, 2, 2а, 5, 6, 41 б, 43/2, 50, 51а, 53, 56, 57, 59р, 60

улица Глазкова, 14б, 15, 22, 23, 27

улица Дымченко, 8, 14, 18, 18а, 18б, 20

улица Землянского, 3, 5, 9

улица Бакинская, 2, 2а, 13

улица Коммунальная, 18

улица 7-й Гвардейской, 6, 7, 12а, 17а

улица Наумова, 14

улица Краснознаменская, 6, 8

улица Ленина, 6, 11

улица Пражская, 1

улица Советская, 3, 26а, 28а, 36, 38

улица Чуйкова, 37, 51а, 55

улица Порт-Саида, 7а

улица Комсомольская, 6, 8

улица Коммунистическая, 56

с 25 июля по 3 августа 

улица Пархоменко, 8, 15, 17, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 43а, 43б, 47, 57, 59, 59а, 61, 62

улица Новороссийская, 16, 67, 67а, 77

улица Двинская, 2, 2а, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 18, 20

улица Невская, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 18а, 18б

улица Ткачева, 3, 4, 5, 6, 7б, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20

улица Рокоссовского, 38, 40а, 40б, 40в, 42, 44, 48, 48а, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 58а, 60

улица Днестровская, 2а, 12, 12б, 14а, 14б

улица Хиросимы, 1, 4, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 20

улица Селенгинская, 9, 11, 16

улица Ханпаши Нурадилова, 7

Ворошиловский район 

с 24 по 26 июля 

улица Козловская, 16, 16а, 25, 37, 47б

улица Клинская, 33, 34, 35

улица Калинина, 19, 21, 23, 25

улица Канунникова, 9

улица Огарева, 1, 2, 7, 21б

улица Рабоче-Крестьянская, 21, 25, 27

улица Баррикадная, 19, 19А

улица Иркутская, 8

улица Циолковского, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 31

улица Грушевская, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12

улица Каменская, 4, 6, 8, 10

улица Лавочкина, 2, 3/1, 3/2, 5, 6/1, 7, 10/1, 10А

улица Краснослободская, 17, 19

улица Кузнецкая, 12, 16, 18, 20

улица Елецкая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

улица Моздокская, 3, 5, 7

улица Череповецкая, 1, 1а, 1а/1, 3, 5, 11/1, 11/2, 11/3

улица Ростовская, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19

улица Дубовская, 3, 5, 10, 14, 14а, 16, 16а, 18

улица Буханцева, 2, 2а, 2б, 4, 6, 18/1

улица Липецкая, 5, 7

улица Новоузенская, 10а

улица Профсоюзная, 16а, 20

улица Ковровская, 4

улица Бобруйская, 1, 1а

улица Пугачевская, 5а, 5г, 5д

улица Гомельская, 7

Советский район

с 17 по 19 июля 

улица 35-й Гвардейской, 4, 21, 1/1, 3/1

улица Родниковая, 14, 16, 18

улица имени Богданова, 1/1, 1/2, 1/3, 25, 28, 30

проспект Университетский, 49, 54, 57, 71, 72, 84, 87, 90, 92, 94, 96, 98

улица имени академика Королева, 1, 3, 3/1, 5, 7

улица Автомобилистов, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

улица 50-летия ВЛКСМ, 2, 4

улица Славская, 3, 10, 12

улица имени Полухина, 2/1, 2/2

улица Алексеевская, 5, 7, 9, 19, 21, 25, 31, 50

улица Тормосиновская, 12

улица Даугавская, 4, 5, 7а, 20

улица Петровская, 9

улица Калининградская, 2 а, 21

улица Краснопресненская, 3

переулок Удмуртский, 2

с 27 по 28 июля 

улица Логовская, 1, 2, 5, 6

проспект Университетский, 34

улица поселок Стройдеталь, 13

Красноармейский район

с 18 по 20 июля 

улица Гражданская, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 34

бульвар Энгельса, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 23а, 25, 26, 26а, 28, 28д, 29, 29а, 31, 31а, 32, 33а, 34, 34д, 35, 35а, 36, 37

улица Изобильная, 4, 6, 12,14, 20, 22

проспект Героев Сталинграда, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44а, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 62

улица Тельмана, 14, 19

улица Остравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а

улица Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51а, 51б, 53, 55

улица Доценко, 35а

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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