Житель Волгоградской области решил испортить отдых пассажирам поезда, следовавшего из Москвы в Кисловодск. Как сообщает V102.RU, буйный 52-летний мужчина матерился, игнорировал замечания проводников и лез к другим попутчикам.

— В дежурную часть линейного отдела полиции на станции Армавир поступила информация о том, что к пассажирскому поезду сообщением Москва-Кисловодск, требуется наряд полиции, — рассказали информагентству в пресс-службе УТ МВД России по СКФО. — Полицейскими в дежурную часть был доставлен 52-летний житель Волгоградского региона. В отношении мужчины сотрудники составили административный протокол за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Полицией установлено, что один из пассажиров, который по внешним признакам находился «навеселе», матерился и мешал отдыху других пассажиров. Со слов начальника поезда, он принял решение высадить волгоградца. Тот помимо прочего всячески игнорировал замечания проводника.

Административная статься предусматривает в качестве санкции штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток.

Фото: архив ИА «Высота 102»