Волгоградцам рассказали о самом жарком дне новой недели

После относительной прохлады Волгоградскую область накроет испепеляющей жарой. Как сообщает V102.RU, на новой неделе воздух раскалится до +36 °С.

— В первый рабочий день, 3 июля, по области в дневные часы вероятны небольшие дожди. Порывы северо-западного ветра составят до 14 м/с. Днем столбики термометров покажут +23...+28 °С, в отдельных районах +28...+33 °С, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — В Волгограде в понедельник, 3 июля, прогнозируется перменная облачность без осадков. Ветер западного направления 8-13 м/с. Днем температура поднимется до +30...+32 °С.

По информации погодного сервиса Gismeteo, с 3 по 9 июля в Волгограде будет солнечно и жарко. Самым теплым днем новой недели выдастся пятница. В этот день воздух прогреется до +36 °С. Наименее жарким будет лишь понедельник. В первый рабочий день температура днем в областном центре не поднимется выше 31 °С. В остальные дни температурные значения не упадут ниже +33 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»