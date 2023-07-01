«Мы проиграли все суды»: воюющим на СВО казакам из Михайловки отказали в пересмотре денежного содержания

При этом, как утверждал Юрий, командование военной части, куда приписаны добровольцы, отказало бойцам в просьбах расторгнуть контракт.
Казаки-добровольцы, между тем, отправились на СВО уже в третий раз.
Ранее V102.RU сообщало о гибели двоих бойцов добровольческого казачьего отряда. Так, сегодня, 1 июля, пришло известие о том, что на СВО погиб Алексей Коробёенков. В мае в Михайловке простились с Александром Бальбузой.
Напомним, в первую командировку на СВО казаков торжественно проводили в октябре прошлого года. В отряде насчитывалось 35 человек. Это добровольцы из Михайловки, Волгограда, Серафимовича, Фролово, Иловли и других районов и городов Волгоградской области. Костяк отряда составляют казаки 40-50 лет, ранее участвовавшие в чеченской и сирийской кампаниях. Экипировку и другое снаряжение добровольцы приобретали в том числе за свои средства, а также на пожертвования.
Фото администрации Михайловки VK.com