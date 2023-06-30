В Волгограде 30 июня УФСБ России сообщило о вынесении приговора полицейскому, занимавшемуся сбором сведений, составляющих гостайну. После этого в управлении ФСБ сочли необходимым напомнить жителям Волгоградской области о том, что подразумеваеся под гостайной и какое наказание предусмотрено за ее получение и разглашение.

– К государственной тайне относятся защищаемые государством сведения в области военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-разыской деятельности, распространение которой может нанести ущерб безопасности Российской Федерации (Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне»), – напоминают в волгоградском управлении ФСБ России. – Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, по представлению Правительства РФ утверждается Президентом РФ. В него включены сведения в военной области, в области экономики, науки и техники, внешней политики и др. Разгласить государственную тайну – значит предать огласке указанные сведения любым возможным способом: устным, письменным и т.д.

За незаконные разглашение и получение сведений, составляющих государственную тайну, предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьями 283 и 283.1 УК РФ. Санкции: ст.283 УК РФ – наказание в виде ареста на срок от 4 до 6 месяцев либо лишение свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет либо без такового. Статьей 283.1 УК РФ предусмотрено наказание в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишение свободы на срок до четырех лет.

– Для наступления уголовной ответственности необходимо, чтобы сведения, составляющие государственную тайну, стали известны другим лицам, которые не имеют соответствующего доступа к ним. Преступление считается оконченным с момента, когда указанные сведения оказались достоянием другого лица, в связи с чем возникла опасность их использования в ущерб важнейшим интересам РФ. Субъективная сторона преступления характеризуется как умышленной, так и неосторожной формой вины, – пояснили ИА «Высота 102» в УФСБ России по Волгоградской области. – Преступление является оконченным с момента фактического завладения сведениями, составляющими государственную тайну. Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом и отсутствием цели использования полученных сведений в ущерб безопасности РФ.

Субъектами преступления могут стать те, кто достиг 16-ти лет и кому государственная тайна была доверена по службе, а также работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. С объективной стороны преступление, предусмотренное ст. 283.1, выражается в незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну, любым из указанных в законе способов: похищение, обман, шантаж, принуждение, угроза насилием (любым вплоть до угрозы причинением смерти) либо иным незаконным способом, например, посредством подсматривания, подслушивания и т.д.