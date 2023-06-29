



В Волгограде семь сотрудников специального подразделения управления Росгвардии по Волгоградской области награждены ведомственными и государственными наградами. Сегодня, 29 июня, отличившихся при выполнении служебно-боевых задач коллег поздравил врио начальника территориального органа Росгвардии полковник полиции Дмитрий Ивлиев.

За мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга Указом президента России Владимира Путина двое бойцов ОМОН награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью «За отвагу». Еще пятеро сотрудников спецподразделения удостоены медали «За отличие в охране общественного порядка».









Ряд представителей волгоградской Росгвардии отмечены ведомственными наградами, среди которых – медаль «За разминирование» и нагрудные знаки «За отличие в службе» II степени.

– Дмитрий Ивлиев на торжественном построении личного состава отряда поздравил подчиненных и поблагодарил росгвардейцев за профессионализм и качественное выполнение всех поставленных задач, – сообщили в пресс-службе ведомства. – Офицер пожелал коллегам дальнейших успехов в службе на благо России.