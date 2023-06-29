Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области предупредило об опасности геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). Как сообщает V102.RU, инфекцию вызывают хантавирусы, заболевание часто протекает достаточно тяжело.

— В Волгоградской области каждый год регистрируют единичные случаи заболеваемости. ГЛПС поражает почки и кровеносные сосуды, — пояснили в надзорном ведомстве. — Для заболеваемости характерна весенне-летне-осенняя сезонность.

Уточняется, что возбудитель заболевания достаточно устойчив и хорошо сохраняется во внешней среде. Переносчиками инфекции являются мышевидные грызуны.

Заразиться лихорадкой можно вдохнув вирус вместе с пылью, употребив в пищу зараженные продукты или воду, контактируя с грызунами через слизистую или травмированную кожу, а также прикасаясь к загрязненным их выделениями предметам. Инкубационный период может длится от 4 до 49 дней, но чаще составляет 2-3 недели.

Заболевшие отмечают у себя резкое повышение температуры до 38–40 °C, головную боль, озноб, тошноту, ломоту во всем теле, чуть позже появляются боли в пояснице и животе, а также боли в глазных яблоках и снижение остроты зрения (туман перед глазами, «мушки»). В тяжелых случаях возможен летальный исход. Тем не мене инфицированный человек не может заразить окружающих.

Фото: архив ИА «Высота 102»