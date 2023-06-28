На мосту через Волгу в Волгограде с 28 июня ограничат движение

На мосту через Волгу 28 июня стартуют ремонтные работы рядом с постом ДПС. По сообщению облкомтранса, в связи с этим на путепроводе будет сужена проезжая часть.

– Подрядная организация ГБУ «Волгоградавтодор» проведет ремонт дорожной одежды в месте размещения поста автоматической системы весогабаритного контроля на мостовом переходе через Волгу в Волгограде. В целях обеспечения безопасности дорожного движения будет произведено сужение проезжей части, – сообщили в частности в областном комитете.

Водителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.