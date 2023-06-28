Региональный оператор по обращению с ТКО «Ситиматик-Волгоград» подготовил для волгоградцев подробную инструкцию, как открыть или внести изменения в лицевой счет. Для этого, объяснили в компании, необходимо подготовить пакет документов.

– Бланк заявления ООО «Ситиматик-Волгоград» можно скачать на сайте. Чтобы получить адресную справку Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области, необходимо обратиться на сайт 34.мвд.рф и заказать государственную услугу на Едином портале государственных и муниципальных услуг, – объясняют в компании. – После этого необходимо сформировать электронное заявление и направить его на рассмотрение в орган государственной власти и самостоятельно записаться на прием в удобное время.

Во время посещения отдела по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение (свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРН).

– Если документы в порядке, инспектор выдаст бланк заявления, который необходимо заполнить. Это заявление о предоставлении государственной услуги «Предоставление адресно-справочной информации», – уточняют в «Ситиматик-Волгоград». – Время получения справки вам назовет инспектор. Напомним, что получить справку может только собственник жилого помещения.

Пакет документов для открытия лицевого счета или внесения изменений можно направить удобным способом:

1 вариант: через участки по работе с населением АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК (только для жителей г. Волгограда), адреса и режим работы можно уточнить на сайте: https://ivc34.ru.

2 вариант: через участки по работе с населением ПАО «Волгоградэнергосбыт» (для жителей всех районных центров Волгоградской области и г. Волжского). Адреса и режим работы доступны на официальном сайте регоператора в разделе «Документы и информация для физических лиц»: https://34.citymatic.ru/fiz.html.

3 вариант: на информационном портале: https://моймрц34.рф.

4 вариант: через форму обратной связи на официальном сайте регионального оператора по обращению с ТКО: www.citymatic.ru/feedback.

Также волгоградцы могут обратиться с пакетом документов с понедельника по пятницу по адресу: 400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д.40 (3 этаж, здание отделения дополнительного офиса ПАО «Сбербанк», вход с противоположной стороны).





Информацию можно уточнить по телефонам: 8 (8442) 23-23-23; 8 (991) 361-11-36 (ежедневно с 08:00 до 20:00).