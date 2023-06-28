Десятки домов в Дзержинском районе Волгограда остались без горячей воды

Общество 28.06.2023 08:10
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28.06.2023 08:10
Накануне, 27 июня, ряд домов в Дзержинском районе Волгограда остались без горячего водоснабжения. Как сообщили V102.RU в компании «Концессии теплоснабжения», отключение ресурса связано с плановыми профилактическими работами на сети в рамках подготовки к отопительному сезону.
Без горячей воды придется потерпеть до 7 июля жителям следующих домов:
Б-р 30 лет Победы - 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88;
8-й Воздушной Армии 20, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41 ,44, 45, 46, 47, 47а, 47б, 48, 52, 54, 56, 66;
Землячки – 17г, 26, 27, 27а, 27б, 27д, 31, 33, 34, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 58/1, 62, 62а, 64, 66, 66а, 68, 72, 74а;
Константина Симонова – 19а,19б,27,28,30,31,31а,32,34,36,38, 40,42;
Космонавтов – 17, 19, 19/1, 19/2, 23, 27, 33, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 45а, 47, 49;
Проспект Маршала Жукова – 106, 106а, 108, 110/1, 110/2, 112, 112а;
Шекснинская – 16а, 18, 20, 22, 24, 34, 38.
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