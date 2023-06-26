На фесте #ТриЧетыре участникам рассказали, как жить в стиле Эко

В Волгограде в рамках фестиваля #ТриЧетыре на площадке «Жизнь в стиле Эко» участники – сотрудники облкомприроды, природных парков, студенты профильных вузов региона, регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) – рассказали волгоградцам и гостям города о сборе и переработке вторматериалов, а также провели мастер-классы по росписи и украшению сумок, изготовленных из одежды, отправленной горожанами в экопункт.





– Наши специалисты рассказали гостям про экологическую деятельность компании, направленную на формирование экологической культуры населения. Был презентован экопункт «Вторматик» по приему вторичных материальных ресурсов от населения за денежное вознаграждение, рассказано о видах принимаемого сырья, с помощью демонстрационного стенда наглядно показано – что именно принимает пункт, по какой цене и в каком виде, – рассказали в «Ситиматик Волгоград» V102.RU. – В течении всего дня работал накопитель крышек для благотворительного проекта «Добрые крышечки». Сотрудник компании выступила с открытой лекцией по теме «Утилизация растительных отходов», в ходе которой напомнила, что ветки не ТКО и рассказала о способах утилизации отходов содержания зеленых насаждений и растительных остатков методом дробления и компостирования.

На организованной региональным оператором площадке молодые люди могли расписать и украсить экосумки, заранее подготовленные к молодежному фестивалю совместно со студентами технологического колледжа.

– Все шопперы и маленькие сумочки для телефонов были отшиты из джинсов, которые жители сдали в экопункт «Вторматик», – рассказывают в «Ситиматик Волгоград». – Так джинсовые изделия получили вторую жизнь, превратившись в стильные сумки.





Волонтеры Волгоградского технического колледжа помогали всем желающим создать неповторимый индивидуальный образ каждой сумочки: разрисовывать изделия специальными красками по ткани, украсить вышивкой или оформить бусинами и деталями, сделанными из пластиковых бутылок, обработанных особым образом.





Напомним, в этом году фестиваль в Волгограде посетило 450 тысяч гостей и участников. Для сравнения: в 2022 году фест #ТриЧетыре собрал 240 участников.