В Волгограде бойцам ОМОН «Сталинград» вручили госнаграды за СВО

Отличившимся в ходе специальной военной операции бойцам отряда ОМОН «Сталинград» в Волгограде вручили госнаграды. Как сообщает V102.RU, орденов и медалей удостоены четверо сотрудников.

— Указом Президента награждены четверо полицейских. За мужество и самоотверженность при исполнении воинского долга двоим спецназовцам вручили медали «За отвагу», еще двое удостоены медалей «За заслуги перед Отечеством» II степени, — рассказали информагентству в пресс-службе управления Росгвардии по Волгоградской области.

Уточняется, что госнаграды вручал спецназовцам замначальника территориального органа ведомства полковник полиции Дмитрий Ивлиев. Полицейский уверен, что бойцы ОМОН «Сталинград» еще не раз проявят себя на фронте.

Напомним, что ранее журналисты «Высоты 102» сообщали о награждении 12 участников СВО из Волгоградской области.

Фото: управление Росгвардии по Волгоградской области

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