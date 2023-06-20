Волгоградская ГИБДД назвала 15 роковых участков федеральных дорог в регионе: список

Волгоградская Госавтоинспекция фиксирует рост числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, связанных с выездом на встречную полосу, за предшествующие три года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на областную ГИБДД, чаще всего причинами лобовых аварий на трассах и региональных дорогах становятся халатность и самонадеянность водителей, а также переутомление.
– Говоря о причинах выезда на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, стоит отметить ситуации, в которых водитель умышленно рискует, совершая обгоны перед близко движущимся навстречу транспортом, – поясняют в Госавтоинспекции, – это могут быть обгоны через встречную полосу в условиях ограниченной видимости или местах, где такие маневры запрещены. Второе, что влияет на аварийность – это утомление, рассеивание внимания, сон за рулем. Зачастую случается, что водитель просто засыпает, вследствие чего и выходит на встречную полосу.
В общей сложности, с учетом федеральных, а также магистралей регионального и межмуниципального значения, в Волгоградской области инспекторами выявлено 23 проблемных участка дорог.
Федеральные дороги, на которых чаще всего совершаются ДТП с выездом на встречную полосу:
- Новониколаевский район, «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов - Волгоград – Астрахань (основное направление) – 650 км– 651 км;
- Новониколаевский район, «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов - Волгоград – Астрахань (основное направление) – 659 км-661 км;
- Городищенский район, Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Луганской Народной Республикой – 33 км;
- Городищенский район, Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Луганской Народной Республикой – 46 км-48 км;
- Калачевский район, Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Луганской Народной Республикой – 50км;
- Калачевский район, Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Луганской Народной Республикой – 73 км-74 км;
- Суровикинский район, Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Луганской Народной Республикой – 135 км-136 км;
- Чернышковский район, Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Луганской Народной Республикой – 166 км;
- Светлоярский район, Р-22 Каспий автомобильная дорога М-4 Дон Тамбов Волгоград Астрахань, подъезд к г. Элиста – 59 км-60 км;
- Камышинский район, Сызрань - Саратов - Волгоград – 494 км-495 км;
- Камышинский район, Сызрань - Саратов - Волгоград – 507 км-508 км;
- Камышинский район, Сызрань - Саратов - Волгоград – 512 км-513 км;
- Дубовский район, Сызрань - Саратов - Волгоград – 611 км-612 км;
- Дубовский район, Сызрань - Саратов - Волгоград – 630 км;
- Дубовский район, Сызрань - Саратов - Волгоград – 643 км.
Дороги регионального и межмуниципального значения:
- Алексеевский район а/д с. Самойловка-ст. Шумилинская – 169 км-171 км;
- Волгоград, Красноармейский «Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники - Сальск» от автомобильной дороги «Западный обход Волгограда» – 6 км-7 км;
- Светлоярский район «Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники - Сальск» от автомобильной дороги «Западный обход Волгограда» – 32 км;
- Котельниковский район «Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники - Сальск» от автомобильной дороги «Западный обход Волгограда» – 149 км-50 км;
- Котельниковский район «Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники - Сальск» от автомобильной дороги «Западный обход Волгограда» – 171 км-173 км;
- Среднеахтубинский район «Волгоград (от г. Волжский) Астрахань (в границах территории Волгоградской области) – 41 км;
- Жирновский район, Калининск – Жирновск –Котово–Камышин – 44 км;
- Новониколаевский район, Новониколаевский – Урюпинск – Нехаевская – Краснополье – Манино (Воронежская область) – 14 км-15 км.
– Каждому автомобилисту известно, что обгон с выездом на встречную полосу – очень опасный и рискованный маневр, в результате которого погибают и получают травмы неповинные люди, – говорят в волгоградской ГИБДД. – Из всех видов автомобильных аварий, связанных с выездом на встречную полосу, самый распространенный – лобовое столкновение. Он же характеризуется наибольшей тяжестью последствий: каждый шестой участник дорожно-транспортного происшествия получает смертельные травмы.