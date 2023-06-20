Общество

Волгоградская ГИБДД назвала 15 роковых участков федеральных дорог в регионе: список

Общество 20.06.2023 17:47
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20.06.2023 17:47


Волгоградская Госавтоинспекция фиксирует рост числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, связанных с выездом на встречную полосу, за предшествующие три года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на областную ГИБДД, чаще всего причинами лобовых аварий на трассах и региональных дорогах становятся халатность и самонадеянность водителей, а также переутомление. 

– Говоря о причинах выезда на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, стоит отметить ситуации, в которых водитель умышленно рискует, совершая обгоны перед близко движущимся навстречу транспортом, – поясняют в Госавтоинспекции, – это могут быть обгоны через встречную полосу в условиях ограниченной видимости или местах, где такие маневры запрещены. Второе, что влияет на аварийность – это утомление, рассеивание внимания, сон за рулем. Зачастую случается, что водитель просто засыпает, вследствие чего и выходит на встречную полосу.

В общей сложности, с учетом федеральных, а также магистралей регионального и межмуниципального значения, в Волгоградской области инспекторами выявлено 23 проблемных участка дорог. 

Федеральные дороги, на которых чаще всего совершаются ДТП с выездом на встречную полосу:

  • Новониколаевский район, «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов - Волгоград – Астрахань (основное направление) – 650 км– 651 км;
  • Новониколаевский район,  «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов - Волгоград – Астрахань (основное направление) – 659 км-661 км;
  • Городищенский район, Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Луганской Народной Республикой –  33 км;
  • Городищенский район, Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Луганской Народной Республикой – 46 км-48 км;
  • Калачевский район, Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Луганской Народной Республикой – 50км; 
  • Калачевский район, Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Луганской Народной Республикой –  73 км-74 км;
  • Суровикинский район, Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Луганской Народной Республикой –  135 км-136 км;
  • Чернышковский район, Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Луганской Народной Республикой – 166 км; 
  • Светлоярский район, Р-22 Каспий автомобильная дорога М-4 Дон Тамбов Волгоград Астрахань, подъезд к г. Элиста – 59 км-60 км;
  • Камышинский район, Сызрань - Саратов - Волгоград –  494 км-495 км;
  • Камышинский район, Сызрань - Саратов - Волгоград –  507 км-508 км;
  • Камышинский район, Сызрань - Саратов - Волгоград –  512 км-513 км;
  • Дубовский район, Сызрань - Саратов - Волгоград – 611 км-612 км;
  • Дубовский район, Сызрань - Саратов - Волгоград –  630 км; 
  • Дубовский район, Сызрань - Саратов - Волгоград –  643 км.

Дороги регионального и межмуниципального значения:

  • Алексеевский район а/д  с. Самойловка-ст. Шумилинская – 169 км-171 км;
  • Волгоград, Красноармейский «Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники - Сальск» от автомобильной дороги «Западный обход Волгограда» –  6 км-7 км;
  • Светлоярский район «Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники - Сальск» от автомобильной дороги «Западный обход Волгограда» –  32 км;
  • Котельниковский район «Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники - Сальск» от автомобильной дороги «Западный обход Волгограда» – 149 км-50 км;
  • Котельниковский район «Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники - Сальск» от автомобильной дороги «Западный обход Волгограда» – 171 км-173 км;
  • Среднеахтубинский район «Волгоград (от г. Волжский) Астрахань (в границах территории Волгоградской области) – 41 км;
  • Жирновский район, Калининск – Жирновск –Котово–Камышин –  44 км;
  • Новониколаевский район, Новониколаевский – Урюпинск – Нехаевская – Краснополье – Манино (Воронежская область) – 14 км-15 км.

Каждому автомобилисту известно, что обгон с выездом на встречную полосу – очень опасный и рискованный маневр, в результате которого погибают и получают травмы неповинные люди, – говорят в волгоградской ГИБДД. – Из всех видов автомобильных аварий, связанных с выездом на встречную полосу, самый распространенный – лобовое столкновение. Он же характеризуется наибольшей тяжестью последствий: каждый шестой участник дорожно-транспортного происшествия получает смертельные травмы.

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