Волгоградская ГИБДД назвала 15 роковых участков федеральных дорог в регионе: список

Волгоградская Госавтоинспекция фиксирует рост числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, связанных с выездом на встречную полосу, за предшествующие три года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на областную ГИБДД, чаще всего причинами лобовых аварий на трассах и региональных дорогах становятся халатность и самонадеянность водителей, а также переутомление.

– Говоря о причинах выезда на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, стоит отметить ситуации, в которых водитель умышленно рискует, совершая обгоны перед близко движущимся навстречу транспортом, – поясняют в Госавтоинспекции, – это могут быть обгоны через встречную полосу в условиях ограниченной видимости или местах, где такие маневры запрещены. Второе, что влияет на аварийность – это утомление, рассеивание внимания, сон за рулем. Зачастую случается, что водитель просто засыпает, вследствие чего и выходит на встречную полосу.

В общей сложности, с учетом федеральных, а также магистралей регионального и межмуниципального значения, в Волгоградской области инспекторами выявлено 23 проблемных участка дорог.

Федеральные дороги, на которых чаще всего совершаются ДТП с выездом на встречную полосу:

Новониколаевский район, «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов - Волгоград – Астрахань (основное направление) – 650 км– 651 км;

Новониколаевский район, «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов - Волгоград – Астрахань (основное направление) – 659 км-661 км;

Городищенский район, Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Луганской Народной Республикой – 33 км;

Городищенский район, Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Луганской Народной Республикой – 46 км-48 км;

Калачевский район, Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Луганской Народной Республикой – 50км;

Калачевский район, Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Луганской Народной Республикой – 73 км-74 км;

Суровикинский район, Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Луганской Народной Республикой – 135 км-136 км;

Чернышковский район, Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Луганской Народной Республикой – 166 км;

Светлоярский район, Р-22 Каспий автомобильная дорога М-4 Дон Тамбов Волгоград Астрахань, подъезд к г. Элиста – 59 км-60 км;

Камышинский район, Сызрань - Саратов - Волгоград – 494 км-495 км;

Камышинский район, Сызрань - Саратов - Волгоград – 507 км-508 км;

Камышинский район, Сызрань - Саратов - Волгоград – 512 км-513 км;

Дубовский район, Сызрань - Саратов - Волгоград – 611 км-612 км;

Дубовский район, Сызрань - Саратов - Волгоград – 630 км;

Дубовский район, Сызрань - Саратов - Волгоград – 643 км.





Дороги регионального и межмуниципального значения: