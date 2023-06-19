В Волгоградскую область возвращаются дожди и грозы

Общество 19.06.2023 21:54
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19.06.2023 21:54
Осадки вновь вернутся в Волгоградскую область уже 21 июня. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, в среду в регионе ожидаются кратковременные дожди и грозы. При этом температура днем не превысит 27 градусов тепла. Такие же природные явления прогнозируют и 22 июня.В Волгограде также днем 21 июня пройдет дождь, синоптики обещают и грозу. В областном центре днем прогнозируют до +26. В среду в Волгограде будет еще прохладнее из-за северного ветра.
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Общество 19.06.2023 21:35
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Общество 19.06.2023 19:44
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