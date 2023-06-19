Общество

Бесплатные занятия йогой два раза в неделю будут проходить в волгоградском ЦПКиО

Общество 19.06.2023 20:47
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19.06.2023 20:47


В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде стартуют бесплатные занятия йогой. Для удобства горожан сеансы будут проводить в вечернее время. 

– Каждый вторник и четверг в 18:30 в парке на поляне перед главной сценой будут проходить занятия йогой с профессиональным тренером, – сообщил директор парка Андрей Еркин. – Тренировки будут проходить каждую неделю. 

Все, что необходимо для того чтобы присоединиться с горожанам, – спортивная одежда и коврик. 

– Если нет коврика, его можно бесплатно взять плед в мастерской «Подворье», – уточняет Еркин. 

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