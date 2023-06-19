Гидрометцентр РФ: в Волгоградской области ввели оранжевый уровень опасности

В Волгоградской области ввели на сутки оранжевый уровень опасности. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Гидрометцентр России, до конца суток в регионе ожидаются гроза, ветер до 25 м/с и чрезвычайная пожароопасность.

— В отдельных восточных районах Волгоградской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность — 5 класс горимости леса (опасное явление). В отдельных северо-восточных и в отдельных центральных районах — 4 класс горимости лес. Почвенная засуха ожидается в отдельных северо-западных районах. Предупреждение вводится до 00.00 20 июня, — сообщили информагентству в Гидрометцентре РФ. — Период предупреждения по грозе будет действовать до 14.00 19 июня.

Уточняется, что в регионе вероятны порывы ветра 15-20 м/с, а при грозах до 20-25 м/с. Предупреждение действует до конца суток 19 июня.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»