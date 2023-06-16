После укуса змеи волгоградец на четверо суток загремел в больницу

В Волгоградской области жителя Урюпинска укусила змея. Как сообщает V102.RU, мужчине потребовалась госпитализация.

— Мужчина получал лечение в Урюпинской ЦРБ, — прокомментировали информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Выписан через четыре дня с улучшением.

Напомним, что ранее змеи покусали уже четверых жителей Волгоградской области. Среди них дети в возрасте 12-ти и восьми лет, 41-летний мужчина и 39-летняя женщина. За помощью обращались жители Суровикинского и Кумылженского районов.

Врачи предупреждают, что если вас укусила змея, то необходимо как можно скорее обратиться в медучреждение, перед этим сделав несколько простых манипуляций.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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