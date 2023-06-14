Общество

ЦГМС: в Волгоградской области в ближайшие дни ожидается жара до +39 °С

Общество 14.06.2023 20:28
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14.06.2023 20:28


В Волгоградской области в ближайшие дни столбики термометров покажут запредельные +39 °С. Как сообщает V102.RU, при этом синоптики обещают шквалистый ветер и кратковременные дожди.  

— Завтра, 15 июня, в регионе местами пройдут небольшие дожди. Ветер северо-восточного направления с порывами до 15-18 м/с. Ночью за окном +20...+25 °С, в отдельных районах +15...+20 °С, в дневные часы +25...+30 °С, местами воздух прогреется до +34...+39 °С, — рассказали информагентству в Волгоградском ЦГМС. — В пятницу, 16 июня, в отдельных районах вероятны кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный, утром и днем с порывами до 14 м/. Ночью +15...+20 °С, днем +20...+25 °С, местами +28...+33 °С.

К субботе, 17 июня, в отдельных районах прогнозируются кратковременные дожди с грозами и северным ветром с порывами до 15-20 м/с. В ночной период +14...+19 °С, в дневные часы +25...+30 °С. 

— В Волгограде завтра, 15 июня, без существенных осадков. Ветер северо-восточного направления 8-13 м/с. Ночью +18...+20 °С, днем +30...+32 °С, — уточнили волгоградские синоптики. — 16 июня, в пятницу, ночью сильных осадков не ожидается, после обеда пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-западный со скоростью 8-13 м/с. Ночью +18...+20 °С, днем +28...+30 °С.

В субботу, 17 июня, в городе-герое ночью и днем возможны небольшие дожди с грозами. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. В ночные часы +17...+19 °С, днем +27...+29 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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