Общество

Для жителей аварийных домов трех районов Волгограда досрочно сдали 75 квартир

Общество 14.06.2023 19:54
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14.06.2023 19:54


Муниципалитет досрочно начал процедуру передачи 75 новых квартир в ЖК «Колизей» волгоградцам, проживающим в аварийных домах. Как сообщили V102.RU в администрации Волгограда, партию жилых помещений застройщик передал на полгода ранее сроков, установленных  контрактами. 
Жилплощадь приобреталась в новостройках, находившихся в высокой степени готовности.  В новых квартирах выполнена чистовая отделка, есть кухонные плиты, установлена сантехника и двухконтурные газовые котлы, обеспечивающие жилье индивидуальным отоплением и горячим водоснабжением. 
В новостройки переедут жильцы аварийных домов, расположенных в Красноармейском, Кировском и Советском районах. Так, благодаря досрочной передаче новое жилье уже в ближайшее время получат  горожане, проживающие в доме №9 по ул. Волгоградской в пос. Горная Поляна.  
Также в рамках программы собственники жилых помещений могут получить денежную компенсацию за свою недвижимость – более 300 владельцев жилых помещений, выбравшие этот вариант, уже получили от муниципалитета свыше 400 миллионов рублей. 
В общей сложности в ходе реализации программы из аварийных домов переселено порядка 4500 человек.  Всего в рамках выполнения национального проекта до сентября 2025 года из 253 аварийных домов будут переселены порядка 10 тыс. человек.
 

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