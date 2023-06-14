Общество 14.06.2023 19:54
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14.06.2023 19:54
Муниципалитет досрочно начал процедуру передачи 75 новых квартир в ЖК «Колизей» волгоградцам, проживающим в аварийных домах. Как сообщили V102.RU в администрации Волгограда, партию жилых помещений застройщик передал на полгода ранее сроков, установленных контрактами.
Жилплощадь приобреталась в новостройках, находившихся в высокой степени готовности. В новых квартирах выполнена чистовая отделка, есть кухонные плиты, установлена сантехника и двухконтурные газовые котлы, обеспечивающие жилье индивидуальным отоплением и горячим водоснабжением.
В новостройки переедут жильцы аварийных домов, расположенных в Красноармейском, Кировском и Советском районах. Так, благодаря досрочной передаче новое жилье уже в ближайшее время получат горожане, проживающие в доме №9 по ул. Волгоградской в пос. Горная Поляна.
Также в рамках программы собственники жилых помещений могут получить денежную компенсацию за свою недвижимость – более 300 владельцев жилых помещений, выбравшие этот вариант, уже получили от муниципалитета свыше 400 миллионов рублей.
В общей сложности в ходе реализации программы из аварийных домов переселено порядка 4500 человек. Всего в рамках выполнения национального проекта до сентября 2025 года из 253 аварийных домов будут переселены порядка 10 тыс. человек.
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