Волгоградский металлургический завод трудоустроит на лето 90 школьников





С начала июня на предприятии в Краснооктябрьском районе города работают 29 ребят в возрасте от 14 до 18 лет.

Сейчас подростки заняты на участке благоустройства и озеленения – они занимаются прополкой травы, также помогают сотрудникам хозяйственной службы в обустройстве клуб и уборке территории, прилегающей к заводоуправлению.

Завод «Красный Октябрь» на протяжении последних четырех лет активно поддерживает программу по организации трудоустройства на время каникул школьников, предоставляя им рабочие места.

Всего в летний период 2023 года предприятие планирует принять на работу 90 подростков от 14 до 18 лет. С каждым заключается трудовой договор сроком на один месяц. Школьники в обязательном порядке проходят инструктаж по охране труда и промышленной безопасности. Завод также обеспечивает их спецодеждой.

Отметим, что согласно нормам Трудового кодекса рабочий день у подростков начинается в 8 утра и заканчивается в 12 дня.