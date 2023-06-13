На Второй продольной в Волгограде запретили левые повороты





В Центральном районе Волгограда на Второй продольной магистрали изменили схему движения, запретив поворот на двух перекрестках. По информации администрации города, на пересечениях улицы Рокоссовского с улицами Ткачева и Двинской введен отнесенный левый поворот.

– Для того чтобы повернуть с Рокоссовского на улицы Двинскую и Ткачева, волгоградским автолюбителям необходимо проехать дальше указанных перекрестков и совершить разворот в разрешенном месте. Данная мера направлена на снижение аварийности, – сообщили в мэрии.

В администрации Волгограда пояснили, что 90% аварий на ул. Рокоссовского происходят из-за того, что водители, управляющие встречными автомобилями, совершая поворот или разворот на перекрестках, ограничивают друг другу обзор.

– Такая схема движения ранее была уже введена в других районах Волгограда и успешно себя зарекомендовала, – добавляют в городской администрации.