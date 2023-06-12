В День России в Волгограде ограничат продажу алкоголя

Общество 12.06.2023 07:50
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12.06.2023 07:50
Сегодня, 12 июня, в Волгограде из-за проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню России, будет частично ограничена розничная продажа спиртных напитков. Как сообщает V102.RU, в зону таких ограничений попадают места, где будут проводиться массовые мероприятия – эта норма прописана в законе Волгоградской области от 15 марта 2019 года. При этом в барах, кафе и ресторанах отпускать алкоголь будут как обычно.
На официальном сайте администрации Волгограда опубликованы места проведения таких мероприятий, с указанием даты, времени и границ их проведения.
Так, в День России, 12 июня, ограничения будут действовать во время проведения следующих мероприятий:
- Пересечение ул. им. маршала Еременко и проспекта Металлургов - с 11.00 до 12.00;
- Верхняя терраса наб. 62-й Армии (фонтан «Искусство») – с 12.00 до 20.00;
- Нижняя терраса наб. 62-й Армии – с 12.00 до 17.00;
- Центральный парк культуры и отдыха – с 11.00 до13.00;
- Парк «50 лет Октября» - с 18.00 до 20.00;
- Сквер им. Саши Филиппова - с 17.00 до 19.00;
- Парк «Комсомольский сад» - с 17.00 до 18.00;
- Парк «Семейный» Дзержинского района Волгограда (ул. 8-й Воздушной Армии) – с 17.00 до 18.00.
Напомним, в Волгоградской области полностью запрещена продажа спиртного 1 июня, в День защиты детей, 1 сентября, в День знаний, а также 25 января - в День студенчества. Ранее сухой закон объявлялся и 27 июня, на День молодежи. Однако недавно Указом Президента РФ празднование Дня молодежи было перенесено на последнюю субботу июня.
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