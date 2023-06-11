Общество

Волгоградцам запретили думать о лесе и машинах до 1 июля

Общество 11.06.2023 11:13
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11.06.2023 11:13


В Волгоградской области с 11 июня ввели запрет на посещение лесов и въезда в массив транспорта. Как сообщает V102.RU, ограничения будут действовать до 1 июля. 

— За соблюдением режима будут следить госинспекторы комитета, работники лесничеств, сотрудники МЧС, правоохранительных органов, казачьих объединений, специалисты отделов охраны природных парков Волгоградской области. За нарушение предусмотрены штрафы, — пояснили в облкомприроды.

Уточняется, что эта мера позволит обеспечить пожарную безопасность, так как волгоградский регион находится в высокорискованной климатической зоне. 

Напомним, что ограничения будут действовать пока до 1 июля. Однако, по опыту прошлых лет, вероятно, запрет продлят до глубокой осени.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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