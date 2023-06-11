В Волжском освятят халаты медиков

В Волжском сегодня, 11 июня, освятят белые халаты. Уже традиционный молебен для медиков пройдет в день памяти святителя Луки Крымского, сообщает V102.RU.

— Традиция освящения белых халатов, как символа чистоты души и помыслов медика, зародилась в Волжском в 2016 году, — рассказывает настоятель храма святого Луки Крымского протоиерей Олег Поляков. — А пришла она к нам из Симферополя, где в Свято-Троицком соборе хранятся мощи святителя. Выпускников медицинского колледжа благословляли на будущую деятельность. К нам же студенты пока не приходят, однако желающих освятить халаты находится немало. Ведь среди медиков много верующих или просто сочувствующих людей.

На праздничный молебен волжские священники приглашают всех, кто причастен к медицине — студентов и преподавателей, санитаров, медсестер и медбратьев, фельдшеров и врачей скорой помощи, работников поликлиник, больниц и частных клиник.

— Святитель Лука считается небесным покровителем всех медиков, — отмечают в храме Волжского. — Верующие обращаются к нему накануне хирургических операций, молятся о здравии и непременно находят исцеление.

Жителей Волгограда и Волжского ждут в храме в 10.00. Освящение белых халатов начнется сразу после праздничной литургии и крестного хода.

Справка

Валентин Войно-Ясенецкий (так святого звали в миру) — один из самых известных хирургов XX века. Перед началом операций талантливый врач молился и благословлял всю бригаду. В 1923 году принял монашеский постриг и взял имя Лука. Вскоре после тайного рукоположения его арестовали за «контрреволюционную деятельность» и отправили в ссылку на 11 лет. Во время Великой Отечественной войны знаменитый врач и священник работал главным хирургом в госпитале Красноярска. Лука Крымский скончался в 1961 году в день всех святых, в земле Российской просиявших. А в августе 2000 года его причислили к сонму святых новомученников и исповедников Российских.

Автор: Виктория Чумакова

Фото: архив ИА «Высота 102»