В Волгограде прошел фестиваль «Инженерный день защиты детей»

Общество 06.06.2023 18:39
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06.06.2023 18:39
В Волгограде состоялся традиционный областной фестиваль «Инженерный день защиты детей», в котором приняли участие более 200 ребят разных возрастов - воспитанников детского технопарка «Кванториум Политех».
Для участников организаторы подготовили обширную программу с интеллектуальными и подвижными играми, тематическими квестами и онлайн-тестами в офлайн и онлайн-форматах.
В рамках фестиваля состоялись интерактивные занятия на актуальную тему кибербезопасности. Ребятам напомнили о правилах поведения в сети, рассказали о новых вариантах онлайн-мошенничества и способах борьбы с ними. В конце уроков кванторианцы самостоятельно решили практические задачи и ответили тестовые вопросы.
— Мы рады отметить стремление подрастающего поколения получать новые знания и применять их на практике, совершенствовать свою физическую форму, заботиться о творческом развитии. Общение с детьми, чьи пытливые умы нас восхищают, дают нам стимул к дальнейшему продвижению в этом направлении. Надеюсь, что ростки нашего участия в жизни ребят дадут благодатные всходы и в дальнейшем принесут немалую пользу стране, — отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
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