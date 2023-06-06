В Волгограде прошел фестиваль «Инженерный день защиты детей»





В Волгограде состоялся традиционный областной фестиваль «Инженерный день защиты детей», в котором приняли участие более 200 ребят разных возрастов - воспитанников детского технопарка «Кванториум Политех».

Для участников организаторы подготовили обширную программу с интеллектуальными и подвижными играми, тематическими квестами и онлайн-тестами в офлайн и онлайн-форматах.

В рамках фестиваля состоялись интерактивные занятия на актуальную тему кибербезопасности. Ребятам напомнили о правилах поведения в сети, рассказали о новых вариантах онлайн-мошенничества и способах борьбы с ними. В конце уроков кванторианцы самостоятельно решили практические задачи и ответили тестовые вопросы.

— Мы рады отметить стремление подрастающего поколения получать новые знания и применять их на практике, совершенствовать свою физическую форму, заботиться о творческом развитии. Общение с детьми, чьи пытливые умы нас восхищают, дают нам стимул к дальнейшему продвижению в этом направлении. Надеюсь, что ростки нашего участия в жизни ребят дадут благодатные всходы и в дальнейшем принесут немалую пользу стране, — отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».