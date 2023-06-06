Глава района Волгоградской области оказался на кладбище с рухнувшим штакетником

Общество 06.06.2023 15:40
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06.06.2023 15:40
Глава Котовского района Сергей Чумаков рабочую неделю начал с поездки на кладбище в хутор Нижние Коробки после публикации V102.RU о неприглядном состоянии местного погоста. Как сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал главы района, Сергей Чумаков встретился с главой Попковского сельского поселения Алексеем Ивахновым прямо на кладбище с полегшим штакетником и выслушал объяснения сельского чиновника по поводу сложившейся ситуации.
- В хуторе два кладбища, основное уже отремонтировано, на очереди старое, где хоронят редко. Но, конечно, мы займемся и этим. В этом году будет произведен ремонт имеющегося ограждения, в следующем – установим новое. Все мы понимаем важность проблемы. Ведь кладбище - это не просто место захоронения, это место памяти и уважения к тем, кто уже ушел от нас, - заявил Алексей Ивахнов.
Напомним, на неприглядный вид сельского кладбища пожаловались в редакцию V102.RU местные жители. По словам хуторян, на погосте похоронены погибшие в гражданскую войну, в Великую Отечественную, а также герой СВО. При этом перед похоронами последнего легший на землю штакетник подняли силами местных жителей, но дряхлый забор снова рухнул уже на следующий день.
Фото телеграм-канала Сергея Чумакова
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