Глава района Волгоградской области оказался на кладбище с рухнувшим штакетником

Глава Котовского района Сергей Чумаков рабочую неделю начал с поездки на кладбище в хутор Нижние Коробки после публикации V102.RU о неприглядном состоянии местного погоста. Как сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал главы района, Сергей Чумаков встретился с главой Попковского сельского поселения Алексеем Ивахновым прямо на кладбище с полегшим штакетником и выслушал объяснения сельского чиновника по поводу сложившейся ситуации.

- В хуторе два кладбища, основное уже отремонтировано, на очереди старое, где хоронят редко. Но, конечно, мы займемся и этим. В этом году будет произведен ремонт имеющегося ограждения, в следующем – установим новое. Все мы понимаем важность проблемы. Ведь кладбище - это не просто место захоронения, это место памяти и уважения к тем, кто уже ушел от нас, - заявил Алексей Ивахнов.