



Калачевский районный суд Волгоградской области обязал администрацию Заранского сельского поселения привести в порядок скотомогильник, расположенный на их территории. Как сообщили V102.RU в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, это место для захоронения трупов животных является бесхозяйным, так как не числится на балансе, но используется.

Проверка показала, что скотомогильник не соответствует ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. В частности, там отсутствует навес, вытяжная труба, дезинфицирующие средства и инвентарь для вскрытия трупов животных.

Природоохранный прокурор с целью устранения выявленных нарушений закона обратился в суд, который удовлетворил требования надзорного ведомства.



