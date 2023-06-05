



Детский оздоровительный центр «Рассвет», расположенный на заповедной территории рядом со станицей Островской Даниловского района Волгоградской области, распахнул свои двери на летний сезон — 46-й по счету в его истории.

Центр «Рассвет», финансовую поддержку которому оказывает волгоградский «КАУСТИК», открыл свою первую смену в полной готовности. Всю весну на территории детского учреждения работали строители: модернизировано освещение, обновлены покрытия на спортивной многофункциональной площадке и возле плавательного бассейна, проведены плановые ремонты в корпусах и на других объектах, также проведена противоклещевая обработка территории, выполнены противопожарные мероприятия.





Первая смена лагеря примет 250 школьников, большинство из которых — дети сотрудников предприятий группы компаний «НИКОХИМ». Ребят ждет увлекательная тематическая программа, рассчитанная на все время пребывания в лагере, составленная квалифицированными педагогами с учетом особенностей развития детей различных возрастных групп, а такжемножество оздоровительных активностей: спортивные секции, занятия в бассейне, игровые площадки для командных видов спорта. В центре также предусмотрено ежедневное 5-разовое сбалансированное питание.

Отметим, что ежегодно в «Рассвете» в течение летнего периода отдыхают порядка 1000 детей.



