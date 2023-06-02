Социальные проекты ЕвроХима стали победителями Национальной премии «Наш вклад»

Общество 02.06.2023 17:14
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02.06.2023 17:14
На площадке Координационного центра правительства России состоялась торжественная церемония награждения победителей первой Национальной премии «Наш вклад». Победителем в номинации «Крупный бизнес. Регион»стала компания «ЕвроХим», представившая 14 социальных проектов федерального и регионального масштабов.
Награды победителям вручил первый вице-премьер Правительства Андрей Белоусов.
- Сегодня бизнес вносит значительный вклад в развитие экономики страны, задаёт ориентиры и, что немаловажно, демонстрирует высокую социальную ответственность, государство это видит и ценит, – подчеркнул Андрей Белоусов. – Премия демонстрирует степень вовлечённости предпринимателей в реализацию национальных проектов и отражает, какие сферы для них наиболее интересны и перспективны.
Дочернее предприятие ЕвроХим-ВолгаКалий отмечено в номинации «Партнер года» за успешные проекты, реализованные совместно с АНО «Национальные приоритеты».
При содействии «Национальных приоритетов» совместно сМинэкологии РФ и общественными организациями экоактивисты предприятия провели акцию по расчистке правого берега реки Аксай Курмоярский.
В рамках нацпроекта «Экология» предприятие организовало в Котельниково общегородское мероприятие по сбору и сортировке вторсырья, во время которого удалось собрать и отправить на переработку почти 2 тонны макулатуры.
При содействии Фонда президентских грантов в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» совместно с АНО «Национальные приоритеты», Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики», ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» активисты ЕвроХим-ВолгаКалия провели в Котельниково акцию «Рак боится смелых! Убедись, что ты здоров!».
В рамках Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и федеральной программы «Развитие туристской инфраструктуры» компания реализует в городах Ковдор Мурманской области и Котельниково Волгоградской области социально-культурные проекты брендирования городов «Ковдор – столица Гипербореи» и «Котельниково – земля героев».
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