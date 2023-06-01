«Боимся за дом»: рядом с девятиэтажкой в Волгограде вырыли котлован после прорыва канализации

Жители дома №107б в Кировском районе Волгограда боятся, что в страшный момент часть девятиэтажки с четвертым подъездом сползет в котлован, который вырыли в нескольких метрах от жилого здания после прорыва канализации.





– Авария произошла 30 мая, во вторник, – говорят волгоградцы. – Прорвало канализацию, приехала техника, вырыли огромную яму. Но она все время заполняется водой. Ее откачивают, но она появляется снова.

Волгоградцы жалуются на запах от зловонного котлована, но больше всего их волнует целостность дома.

В компании «Концессии водоснабжения» корреспонденту V102.RU в ответ на запрос сообщили, что работы ведутся без перерыва.

– Бригада концессий устраняет технологическое нарушение трубопровода сети водоотведения по указанному адресу. Работы ведутся в круглосуточном режиме с привлечением двух бригад и специализированной техники. Место проведения работ огорожено в соответствии с требованиями безопасности, – заверили в компании.