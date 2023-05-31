В Волгоградской области лето начнется с гроз и дождей

Общество 31.05.2023 21:50
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31.05.2023 21:50
В Волгоградской области 1 июня, в первый день лета ожидаются кратковременные дожди и грозы. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, при грозах порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Осадки прогнозируют и 2 июня. При этом в регионе ожидается жара до 30 градусов.В Волгограде вечером 1 июня также обещают дожди и грозу. Днем в областном центре воздух прогреется до 26 градусов. 2 июня в Волгограде синоптики пока не прогнозируют осадки.
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Общество 31.05.2023 21:09
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Общество 31.05.2023 19:42
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Общество 31.05.2023 18:55
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Общество 31.05.2023 17:45
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Общество 31.05.2023 17:44
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Общество 31.05.2023 16:17
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Общество 31.05.2023 15:38
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Общество 31.05.2023 14:45
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Общество 31.05.2023 13:19
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Общество 30.05.2023 21:04