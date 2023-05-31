«Мы вас предупреждали»: на семерых волгоградцев составили протоколы за самовыгул собак

Домашние собаки, попадающие в отлов МБУ «Северное», теперь могут быть возвращены хозяевам только после составления протокола об административном нарушении. Как рассказала V102.RU главный ветеринарный врач муниципального учреждения Гуля Горбунова, в мае такие протоколы были оформлены уже на семерых человек, которые нашли своих потерявшихся собак на участке содержания безнадзорных животных.





– В начале мая вступило в действие постановление губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, ужесточающее правила в обращении с домашними животными, – напомнила Гуля Андреевна. – Так, теперь нельзя выгуливать домашних животных на детских и спортивных площадках, перевозить их в лифтах без намордников. Также запрещен самостоятельный выход животного на улицу или в подъезд многоквартирного дома. То есть самовыгул собак теперь под запретом. За нарушения предусмотрена административная ответственность – штрафы, сумму которых определяет суд.





Между тем, многие хозяева по-прежнему выпускают своих питомцев на улицу без присмотра.

– Мало того, что домашним животным на улицах без владельцев грозит опасность, они, например, могут попасть под машину. Так еще и жизнь и здоровье других людей в зоне риска. Никто не знает, как поведет себя домашняя собака на улице без хозяина, без поводка и намордника. Владельцы должны ответственно относиться к своим питомцам и не допускать самовыгула, – говорит Гуля Горбунова.

Хозяева, потерявшие своих питомцев, могут узнать, не попали ли они в отлов, изучив ежедневно обновляющуюся информацию на сайте МБУ «Северное», где выкладывают фотографии новых обитателей пункта содержания безнадзорных животных. На сайте также содержится информация о необходимости обращения хозяев животных в случае, если они нашли по фотографиям своего питомца, в комитет ветеринарии Волгоградской области. В ведомстве на владельца составляется протокол, с которым хозяин приезжает в МБУ «Северное» и забирает свое животное. В дальнейшем дело об административном правонарушении рассмотрит суд.

По словам главного ветеринарного врача муниципального учреждения, мера оказалась действенной. Так, попавшие под административную ответственность владельцы собак признались, что больше не будут выпускать своих питомцев на улицу без присмотра.





Между тем, за пять месяцев этого года через пункт содержания безнадзорных животных МБУ «Северное» прошли уже 2,5 тысячи собак. Ветеринарные врачи провели операции по стерилизации и вакцинировали 1,5 тысячи животных. При этом послеоперационный период для самок теперь проходит гораздо легче и безболезненнее. Так, учреждение закупило партию попонок – специальных приспособлений после полостных операций, которые помогают быстрее заживать швам.

Больше всего заявок на отлов собак по-прежнему поступает из Красноармейского района. За 5 месяцев этого года из самого южного района Волгограда в пункт содержания безнадзорных животных привезли уже тысячу животных. Например, на днях сюда доставили бездомышей, обитавших на рынке «Юбилейный», после того, как одна из собак укусила ребенка. В других районах Волгограда ситуация более благополучная. В отлов могут попасть и биркованные собаки, если местом своего обитания они выбрали территории, расположенные рядом с социальными объектами, с остановками общественного транспорта и т.д. Запрет на нахождение бездомных собак в таких местах, напомним, был наложен комитетом ветеринарии Волгоградской области.

Видео, фото: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»