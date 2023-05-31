Общество

«Кусачим» районам Волгоградской области выделят дополнительные деньги на бездомных собак

Общество 31.05.2023 10:27
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31.05.2023 10:27


Районы и городские округа Волгоградской области могут получить дополнительное финансирование на регулирование численности животных без владельцев. Как сообщает V102.RU со ссылкой на проект приказа комитета ветеринарии Волгоградской области, речь идет о выделении новых грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, которые занимаются этой работой.
Определять муниципалитеты, которые могут рассчитывать на дополнительное финансирование, будут, исходя из показателя напряженности ситуации, связанной с причинением бездомными животными вреда жизни и здоровью граждан. В частности, будут учитываться количество обращений, поступивших в комитет ветеринарии, о причинении вреда здоровью, и  количество покусанных жителей  по данным отчетов органов местного самоуправления, а также численность населения муниципалитетов. Кроме того, поводом для выделения субсидий могут быть  и обращения глав районов и городских округов. 

Фото V102.RU

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