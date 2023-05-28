Общество

Шаг до умственной отсталости. Волгоградцам рассказали об опасности йододефицита у детей

Общество 28.05.2023 15:17
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28.05.2023 15:17


Дефицит йода в организме человека может привести не только к увеличению размера железы, но и необратимым изменениям со стороны нервной системы, вплоть до тяжелой умственной отсталости. Особенно опасен йододефицит у детей. При этом страдает не только мозг ребенка, но и слух, зрительная память, а также речь.

Как избежать негативных последствий и не навредить растущему организму, V102.RU рассказала врач-эндокринолог, заведующая эндокринологическим отделением областной детской больницы, главный внештатный детский специалист эндокринолог комитета здравоохранения Волгоградской области Татьяна Бондаренко. 


По словам специалиста, с большинством заболеваний щитовидной железы можно справиться, а в некоторых случаях — даже предотвратить. 

— Последнее касается заболеваний, связанных с дефицитом йода в питании. Этот микроэлемент необходим для нормального роста и развития ребенка. Суточная потребность в нем составляет 100-200 мкг, — говорит доктор. — Волгоградский регион является эндемичным, где особенно недостаточен запас йода. А ведь именно этот микроэлемент участвует в производстве гормона щитовидной железы — тироксина, который в свою очередь  помогает контролировать и усиливает интенсивность обмена веществ. То есть гормон оказывает влияние на водно-солевой обмен, обмен белков, жиров и углеводов.

Эндокринолог уточняете, что недостаток йода в питании нарушает синтез тиреоидных гормонов и приводит к йоддефицитным заболеваниям.

— Недостаток тиреоидных гормонов ведет к необратимым нарушениям функций мозга у плода и новорожденного, приводящим к нарушениям умственного развития разной степени тяжести, — добавляет Татьяна Бондаренко. — Дефицит может привести как к выраженным, так и скрытым нарушениям умственного развития, распространенность которых трудно оценить. 


Врач отмечает, что дефицит тиреоидных гормонов ведет тормозит физическое и половое развитие. Йододефицит может стать спусковым крючком к развитию хронического заболевания (риск повышается на 25%). 

— Самым рациональным для профилактики йододефицита будет использование в пищу йодированной соли. Продукт получается путем внесение солей йода (йодата калия) в поваренную соль, — объясняет медик. — Мировая практика показывает, что альтернативы йодированной соли для нацпрограммы йодной профилактики нет.

К преимуществам использования йодированной соли специалист облздрава относит доступность потребления в течение всего года (примерно 8-10 граммов в сутки), дешевизну и невозможность передозировки. 


— Однако стоит помнить, что йод представляет собой очень летучую субстанцию, которая боится света. Лучше хранить соль в плотно закрытой таре, в темном месте. А солить пищу необходимо в конце приготовления. Йодированная соль сохраняет свои свойства не дольше 3–4 месяцев даже в закрытой таре, — предупреждает врач. — Также враг йода — влага, воздух и высокие температуры.  

Что касается восполнения запасов йода в виде лекарств, то здесь стоит быть острожным, советует специалист. 

— Какие препараты принимать и в какой дозировке — знает только врач! Нельзя безоглядно верить рекламе и, не зная гормонального статуса ребенка (или взрослого), самостоятельно их применять, — предупреждает Татьяна Бондаренко. — Впрочем восполнить недостаток важного микроэлемента можно, употребляя в пищу богатые йодом сорта рыбы (лосось, сайда, хек, минтай, пикша, путассу, треска), морепродукты (креветки, устрицы, крабы), морские водоросли (сушеные и приготовленные), грецкие орехи, фрукты (фейхоа, киви, хурма, черноплодная рябина) или садовую зелень. 


Как же определить, есть ли у ребенка дефицит йода? Недостаток микроэлемента не имеет ярко выраженных симптомов. 

— Часто нарушения в работе щитовидной железы у детей мимикрирует под синдром хронической усталости, либо вообще протекают бессимптомно. К примеру, если мы говорим об узловой патологии, выявить которую можно в основном лишь при помощи УЗИ, — утверждает специалист. — Но все же существуют симптомы, которые помогут выявить опасное состояние. Пониженная функция щитовидной железы (гипотиреоз) часто несет с собой вялость, сонливость, ухудшение памяти, снижение частоты сердечных сокращений, а также запоры, отеки, сухость кожи, задержку роста и полового развития. Наоборот при повышении функции щитовидной железы (тиреотоксикоз) у ребенок становится раздражительным, жалуется на учащенное сердцебиение, заметна потеря в весе, наблюдается тремор кистей рук.

При наличии одного или нескольких симптомов, перечисленных выше, необходимо сразу же записаться на прием к педиатру или детскому эндокринологу.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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