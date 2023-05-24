Общество

На северо-восточные районы Волгоградской области опустился густой туман

Общество 24.05.2023 08:08
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24.05.2023 08:08


Густой туман наблюдался сегодня рано утром в северо-восточных районах Волгоградской области. Как рассказали V102.RU жители Котовского района, видимость на дорогах составляла около 200 метров. Сквозь плотную пелену тумана не могло пробиться всходящее солнце. 
Напомним, по прогнозу синоптиков в некоторых районах Волгоградской области до 26 мая пройдут дожди и грозы. Может выпасть и град. Во время грозы прогнозируют шквалистые порывы ветра до 20 метров в секунду. При этом температура воздуха поднимется на отдельных территориях до +32 градусов. 
Фото Александра Касьянова

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