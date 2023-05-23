В Волгограде на 67-м году жизни скончался бывший руководитель управления охотничьего и рыбного хозяйства администрации Волгоградской области Анатолий Майданов. Как стало известно V102.RU, Анатолий Викторович умер в реанимации.

— Последнее время он болел, лежал в реанимации. Только вчера узнали о его смерти. Про дату похорон родственники еще не сообщали, — рассказал информагентству один из бывших коллег Майданова.

Анатолий Майданов пребывал на своем посту до начала апреля 2010 года. После него заведовать управлением охотничьего и рыбного хозяйства поставили Сергея Дьяченко.