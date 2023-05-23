Работники волгоградских госучреждений получат двойную зарплату за командировки на Донбасс

Работники государственных учреждений, подведомственных органам исполнительной власти Волгоградской области, за поездки по служебным делам в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, получат суточные командировочные в размере 8480 рублей. Также во время поездок на Донбасс сотрудникам будут выплачивать заработную плату в двойном размере.

Кроме того, госучреждения могут также выдавать своим работникам дополнительные суммы в целях возмещения дополнительных расходов. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на проект постановления администрации Волгоградской области. При этом действие постановления после его принятия распространится на отношения, возникшие с 30 сентября прошлого года.

Ранее, напомним, в администрации Волгоградской области приняли постановление, которое определяет суммы командировочных для госслужащих. Размер денежных выплат, которые получают чиновники за командировки на Донбасс, будет таким же, какой определили для работников госучреждений.