Общество

Работники волгоградских госучреждений получат двойную зарплату за командировки на Донбасс

Общество 23.05.2023 10:00
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23.05.2023 10:00


Работники государственных учреждений, подведомственных органам исполнительной власти Волгоградской области, за поездки по служебным делам в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, получат суточные командировочные в размере 8480 рублей. Также во время поездок на Донбасс сотрудникам будут выплачивать заработную плату в двойном размере. 

Кроме того, госучреждения могут также выдавать своим работникам дополнительные суммы в целях возмещения дополнительных расходов. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на проект постановления администрации Волгоградской области. При этом действие постановления после его принятия распространится на отношения, возникшие с 30 сентября прошлого года.

Ранее, напомним, в администрации Волгоградской области приняли постановление, которое определяет суммы командировочных для госслужащих. Размер денежных выплат, которые получают чиновники за командировки на Донбасс, будет таким же, какой определили для работников госучреждений. 

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