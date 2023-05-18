Переезд в Камышинском районе закроют с 20 по 24 мая

Железнодорожный переезд в Камышинском районе Волгоградской области будет временно закрыт с 20 по 24 мая. По информации Приволжской железной дороги, закрытие движение связано с ремонтными работами на переезде 150-го километра перегона Овражная – Семеновский (пересечение с автодорогой в направлении сельского поселения Семеновский).

Проезд через железнодорожные пути будет запрещен с 6:00 20 мая до 15:00 24 мая. Объезд возможен через железнодорожный переезд на 153-м километре перегона Умет-Камышинский – Петров Вал (пересечение с автодорогой в направлении села Усть-Грязнуха).