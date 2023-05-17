С начала 2023 года корью заразились 12 жителей Волгоградской области





В комитете здравоохранения Волгоградской области 17 мая сообщили о количестве заболевших корью в регионе с начала 2023 года. По данным ведомства, опасная смертельно опасная инфекция за четыре прошедших месяца была выявлена у 12 человек. При этом чаще всего корью заражаются дети.

– Корь является одним из самых заразных инфекционных заболеваний: при тесном контакте с больным заразятся 9 из 10 восприимчивых лиц, – предупреждают в облкомздраве. – Вирус передается при прямом контакте с заболевшим и воздушно-капельным путем, когда инфицированный человек дышит, кашляет или чихает.

Основные симптомы смертельно опасной инфекции схожи с проявлениями обычного ОРВИ. Это лихорадка, недомогание, кашель, насморк. Однако в случае с корью к ним присоединяются: повышение температуры тела до 40 градусов, конъюнктивит, пятна Коплика с последующей пятнисто-папулезной сыпью. После перенесенной кори возможны осложнения со стороны дыхательной, пищеварительной и нервной систем.

– Единственным надежным способом предотвратить заболевание является вакцинация, – подчеркивают в облздраве. – Комплексная прививка делается дважды: первый раз – в возрасте 12-15 месяцев, повторно – в 6 лет. Широкий охват профилактическими прививками позволяет сдерживать ситуацию и не допускать массового распространения инфекции. Иммунизация проводится бесплатно, на сегодняшний день вакцина имеется в медучреждениях региона в достаточном количестве.