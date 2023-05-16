ФСБ: житель Волгограда в гаражах организовал нарколабораторию





В Волгограде в поселке Горьковском на территории гаражного кооператива «Локомотив» оперативники регионального управления ФСБ накрыли подпольную нарколабораторию. Ее организатор, сообщает V102.RU со ссылкой на управление федеральной службы, уже написал явку с повинной.

– Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с ГУ МВД России по Волгоградской области пресечена противоправная деятельность 53-летнего местного жителя, причастного к производству, сбыту наркотических средств, – сообщили информагентству в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

По сведениям оперативников, в одном из гаражных боксов житель Волгограда в особо крупном размере с использованием лабораторного произвел более 4,5 килограммов наркотиков.

– Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «в» ч.2 ст.228.4 УК России. Свою вину в совершении преступления местный житель полностью признал, написав явку с повинной, – сообщили в пресс-службе