Завершилась онлайн-регистрация на Зеленый Марафон в городах Поволжья

В городах Поволжья завершилась онлайн-регистрация участников на Зеленый Марафон Сбера. В Астрахани, Волгограде, Оренбурге, Пензе, Саратове, Самаре, Тольятти и Ульяновске заявки на участие подали почти 17 000 тысяч человек.

Напомним, что юбилейный десятый Зеленый Марафон состоится 20 мая. В каждом городе для бегунов будет предусмотрена дистанция 4,2 км (1/10 часть полного марафона) и детский забег на 420 метров. Кроме того, в Самаре и Пензе участники смогут попробовать свои силы в забеге на 10 км. В Волгограде и Ульяновске будет скандинавская ходьба, в Оренбурге, Пензе, Самаре и Саратове — инклюзивные старты.

Зрители и болельщики смогут увидеть на площадках Зеленого Марафона выступления местных музыкальных коллективов, а также принять участие в спортивно-развлекательных активностях. Например, в Самаре пройдёт ползунковый забег для детей до года и забег с собаками, который также пройдёт и в Волгограде.

– Несмотря на то, что онлайн-регистрация на Зеленый Марафон закончилась, у жителей Поволжских городов есть возможность зарегистрироваться непосредственно в день забега на площадке, – уточняет председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко. – Присоединиться к марафону может любой желающий, вне зависимости от возраста и степени физической подготовки. У каждого есть шанс сделать шаг навстречу здоровому будущему».

Участие в марафоне, по сведениям организаторов, бесплатное.