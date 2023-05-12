Качество рыбных котлет в школьной тарелке проверили в Волгограде





В Гимназии №17 Ворошиловского района Волгограда, где горячее питание организует компания «Виво Маркет», прошла проверка качества школьного завтрака. В числе проверяющих были депутаты Волгоградской областной и городской думы. Народные избранники не только посмотрели, как ученики едят, но и оценили на вкус одно из самых спорных в школьном меню блюд – рыбные котлеты.

Традиционно котлеты из рыбы не пользуются популярностью у волгоградских школьников, однако рыбные блюда должны присутствовать в детском меню - таково требование школьного СанПин. И волгоградские повара используют все свое мастерство, чтобы спорный продукт и выглядел аппетитно, и по вкусовым качествам был приближен к домашнему варианту.

– В отличие от любимых детьми плова и горохового супа рыбные котлеты ребята кушают с меньшей охотой. Но пока альтернатива этому блюду не найдена, – пояснила Ксения Тюрина, руководитель по административным вопросам организации социального питания ООО «Виво Маркет», – поэтому задача оператора питания выполнить условия контракта и поставить ребенку на стол качественный и безопасный продукт.





Инспекторы и организаторы услуги обсудили вопросы, связанные с производственными процессами, закупкой сырья, работой с поставщиками в условиях санкций. Народные избранники с удивлением узнали, что вся горячая еда готовится на местах, в школьных столовых, а не привозится в термосах, за исключением небольших школ с буфетами вместо столовых.

Кроме того, гостей заинтересовала информация о том, что Волгоград - единственный город в ЮФО, где специально для обеспечения сырьем и продуктами школ и детских садов построен современный высокотехнологичный комбинат, расположенный в Кировском районе Волгограда. Депутаты выразили желание побывать на комбинате с экскурсией.

В Волгограде сложилась успешная практика по формированию разных видов школьных рационов. Ученики начальной школы, а также льготных категорий получают бесплатное горячее питание. Это полноценные завтраки и обеды для первой и второй смены. Каждое блюдо повара готовят по специальным технико-технологическим картам, разработанным экспертами в соответствии с требованиями СанПин и Роспотребнадзора.





Для детей, не относящихся к льготным категориям, в Волгограде организовано горячее питание за средства родителей. Такое меню составлено с учетом пожеланий учеников средней и старшей школы.

Чтобы держать руку на пульсе детских предпочтений оператор питания регулярно проводит среди детей опросы и анкетирования, а также приглашает детей участвовать в разработке новых рационов. Все виды школьных меню составлены по принципам здорового питания с использованием только разрешенных ингредиентов. Напомним, по постановлению правительства с 1 мая 2023 года в российских школах сделали горячее питание обязательным.