В Волгоградской области пересмотрят нормы допустимого отстрела птицы и дичи





Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не установлены лимиты, будут пересмотрены в Волгоградской области. Как сообщает v102.ru, соответствующий приказ подготовлен областным комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Проект еще обсуждается.

Планируется установить дневные и сезонные нормы допустимой добычи птицы и дичи, а также нормы пропускной способности охотничьих угодий на территории Волгоградской области.

Так, согласно проекту, в весенний период одному охотнику в день будет разрешено отстреливать 7 селезней. Весенний, летне-осенний и осенне-зимний сезоны в день разрешат добывать 5 гусей. В летне-осенний и осенне-зимний периоды можно будет отстреливать 10 уток в день, а также 7 лысух и 5 серых куропаток. В осенне-зимний период хотят разрешить добывать 1 зайца-русака в день.

Нормы сезонной добычи распространяются на фазана и степного сурка. На одного охотника в сезон придется по три особи каждого вида.

Фото из архива ИА «Высота 102»