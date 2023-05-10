В Волгоградской области пересмотрят нормы допустимого отстрела птицы и дичи

Общество 10.05.2023 15:52
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10.05.2023 15:52
Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не установлены лимиты, будут пересмотрены в Волгоградской области. Как сообщает v102.ru, соответствующий приказ подготовлен областным комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Проект еще обсуждается.
Планируется установить дневные и сезонные нормы допустимой добычи птицы и дичи, а также нормы пропускной способности охотничьих угодий на территории Волгоградской области.
Так, согласно проекту, в весенний период одному охотнику в день будет разрешено отстреливать 7 селезней. Весенний, летне-осенний и осенне-зимний сезоны в день разрешат добывать 5 гусей. В летне-осенний и осенне-зимний периоды можно будет отстреливать 10 уток в день, а также 7 лысух и 5 серых куропаток. В осенне-зимний период хотят разрешить добывать 1 зайца-русака в день.
Нормы сезонной добычи распространяются на фазана и степного сурка. На одного охотника в сезон придется по три особи каждого вида.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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